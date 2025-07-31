Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о концепции выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacques Brinon / AP Фото: Jacques Brinon / AP

Чуть более года назад около 100 известных современных художников, от Джеффа Кунса и Пола Маккарти до Джули Мерету и Жюльена Крёзе, были приглашены для копирования шедевров из коллекции Лувра. Теперь их работы составили основу проекта «Копиисты» в Центре Помпиду-Метц на северо-востоке Франции.

Среди эталонов — «Свобода на баррикадах» Эжена Делакруа (1830), «Мужской портрет» Джованни Беллини (1475–1500), «Плот "Медузы"» Теодора Жерико (1818-1819) и «Разговор в парке» Томаса Гейнсборо (1746-1748). Такая современная связь с художественным наследием открыла новые способы взгляда на многовековое искусство, по словам куратора проекта Грау, который является руководителем современных программ в Лувре.

Первый зал служит своего рода манифестом, в котором представлены художники разных поколений и с разными практиками. Вклад Кунса соседствует с вкладом 80-летнего японского художника Такесады Мацутани. Оба скопировали «Спящего гермафродита» Бернини (1619): Кунс в скульптуре, Мацутани в живописи. «Западная точка зрения, буквальная и благоговейная, уравновешивается более концептуальным подходом»,— сказал Мацутани.

Другие художники на выставке решили по-новому интерпретировать оригинальные работы. Например, картина Синьи Чен «Симфония случая» отсылает к полотну Жоржа де Ла Тура «Шулер с бубновым тузом» (1636-1638). Живущая в Париже Чен, давно очарованная темой карточных игроков в искусстве, наткнулась на него во время одного из своих частых визитов в Лувр. Она частично воспроизвела изображение в своей студии, попросив некоторых натурщиков позировать лично, в то время как другие прислали свои фотографии за игрой в карты.

Но посетители могут не заметить различий в этих композициях, поскольку музей решил не включать репродукции скопированных шедевров в настенные комментарии, предпочитая просто указывать их названия и даты. Кураторы говорят, что «стремились избежать любого слоя метакомментариев. Выставка была задумана таким образом, чтобы охватить неожиданное — намеренно гибкий подход».

Дмитрий Буткевич