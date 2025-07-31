Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как команда Хербу Брукса одолела «Красную машину» в 1980 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Douglas Ball / AP Фото: Douglas Ball / AP

Одна из самых сенсационных и резонансных побед в истории спорта случилась в 1980 году. К сожалению, под раздачу попала сильнейшая хоккейная сборная тех времен — команда СССР, где играли Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Владимир Петров, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Александр Мальцев — что ни фамилия, то звезда. Но в финале Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде «Красная машина» дала сбой.

Версий поражения великое множество. Кто-то делает упор на психологию — тренер Херб Брукс действительно собирал команду, рассылая игрокам тесты, которые не имеют отношения к хоккею. Еще одна из версий — физическая подготовка. Брукс буквально загонял своих подопечных, и его команда не уступала в этом компоненте «Красной машине». И, конечно, версия с допингом тоже имеет право на жизнь. Тот финал разбирали по минутам не раз. Одну из ключевых ошибок допустил тренер советской команды Виктор Тихонов. Он после первого периода заменил вратаря Владислава Третьяка, который ошибся, на Владимира Мышкина. На второй перерыв сборные уходили при счете 3:2 в пользу «Красной машины».

Брукс бесновался. Если убрать всю ненормативную лексику, то суть фразы, которую он выдал, была такова: «Если вы проиграете эту игру, она будет преследовать вас всю жизнь». И в третьем периоде американцы словно сошли с ума — они забросили две шайбы. И когда шли последние секунды встречи, американский комментатор спросил: «Вы верите в чудеса?» После этого его голос утонул в реве трибун. Потом команда СССР выиграет много титулов и не раз разнесет сборную США. Но та победа, по мотивам которой за океаном, естественно, сняли фильм, навсегда останется в истории как одна из самых невероятных, под названием «чудо на льду». В зале хоккейной славы в Канаде под фамилией тренера Херба Брукса, который погиб в автокатастрофе в 2003 году, написано: «Этот человек научил нацию следовать за любыми мечтами».

Владимир Осипов