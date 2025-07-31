Музей модерна сообщил об открытии выставки, посвященной велосипедному спорту

Музей модерна в Самаре анонсировал открытие выставки, посвященной истории велосипедного спорта и его значению для города. Экспозиция будет презентована вечером 14 августа. Она включает уникальные модели из коллекции Политехнического музея, такие как велосипед «бегунок» К. Драйза 1817 года, «костотряс» Мишо 1886 года, велосипеды-пауки и тандемы. Также представлены предметы конца XIX века, необходимые для велолюбителей: номера, фонари и ключи, а также архивные документы и фотографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Велосипеды стали модным транспортом в эпоху модерна, что привело к появлению различных моделей. В конце XIX века конструкции велосипедов приобрели современный вид, а развитие велоспорта повлияло на городской досуг и социальные изменения. В 1894 году в Самаре было основано Общество велосипедистов-любителей.

Особое внимание на выставке уделено истории Ракетно-космического центра «Прогресс», который был эвакуирован в Куйбышев из Москвы во время Великой Отечественной войны. В дореволюционную эпоху завод носил название «Дукс» и производил велосипеды. На выставке представлены «Дуксы» 1917–1920 годов, а также информация о космических летательных аппаратах и ракетах, выпускаемых в Самаре.

Евгений Чернов