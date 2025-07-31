Ушла из жизни выдающаяся пуховница Людмила Дмитрачкова

На 78-м году жизни скончалась Людмила Дмитрачкова, известная мастерица оренбургского пуховязального промысла. Она посвятила свою жизнь развитию и популяризации этого искусства. Об этом сообщили в Оренбургском музее изобразительных искусств.

Людмила Дмитрачкова была лауреатом многих конкурсов и создала множество тонких пуховых изделий и сувениров. Ее работы хранятся в коллекции Оренбургского музея изобразительных искусств. Она также попала в Книгу рекордов России за самый миниатюрный пуховый платок.

Коллектив Оренбургского музея изобразительных искусств выразил соболезнования родным и близким Людмилы Дмитрачковой.