Суд огласил приговор отцу за гибель дочери от удара током под Волгоградом

Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя по уголовному делу о причинении по неосторожности смерти несовершеннолетней дочери (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант установил инфракрасные лампы над металлическими клетками для подогрева и освещения содержащейся в гараже домашней птицы. Вместе с тем у него не было специальных познаний в этом деле, он не имел группы по электробезопасности. Мужчина не стал закрывать электропроводку.

26 апреля прошлого года его 15-летняя дочь вместе с прабабушкой решили покормить птицу и пошли в гараж. Несовершеннолетняя коснулась металлических конструкций, ее ударило током. Медики оказали пострадавшей помощь, но она скончалась.

По решению суда фигурант получил один год ограничения свободы. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов