Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За нарушения при подключении к сетям компании-монополисты оштрафованы на 6 млн рублей

За первое полугодие 2025 года в Пермское УФАС России поступило более 400 обращений и материалов, с жалобами на монополистов в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО, связи. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из них 160 жалоб касались нарушений порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям, а также порядка недискриминационного доступа потребителей к энергоресурсам. Больше половины таких жалоб (51%) связаны с нарушениями порядка и сроков подключения домовладений граждан к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной газификации.

За нарушения при подключении потребителей к газоснабжению, электрическим сетям, сетям водоснабжения и водоотведения компании-монополисты оштрафованы на общую сумму более 6 млн руб.

После вмешательства УФАС 41 потребитель был подключен к сетям газоснабжения, еще 10 потребителей - к электрическим сетям.