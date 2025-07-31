«Маркет маркета», авиапраздник «Я выбираю небо» и фатирник на озере Кабан

В выходные в парке Черное озеро пройдет ярмарка товаров для дома и не только, специальным гостем которого станет комик Тамби Масаев. На территории центра семьи «Казан» можно будет посетить авиационный праздник «Я выбираю небо». А на фатирнике на набережной озера Кабан певицы Al Su и Elina исполнят песни в акустическом формате. Также в планах: показ моноспектакля «Жизнь Н...», концерт «Jazz в кремле с Ольгой Скепнер» и супергеройский фильм «Фантастическая четверка: первые шаги». Подробнее — в афише «Ъ».



Какие спектакли посмотреть

1 августа Казанский цирк приглашает на спектакль-променад, который откроет для зрителей другую сторону цирка и сделает их частью этого удивительного мира. Иммерсивный спектакль «Трогатьельный спектакль» — это путешествие, где зрители не сидят на месте, а перемещаются по зданию цирка. Начало в 19:00, стоимость билета — 2500 руб. (12+)

2 августа театр имени Тинчурина приглашает на музыкальную комедию «Женихи». Накануне свадьбы молодые поссорились из-за пустяка. Главной героине не хочется отменять торжество и разочаровывать бабушку и дедушку, которые едут на свадьбу из деревни. Она решается на обман, используя вместо настоящего жениха парня своей подруги. Начало в 17:00, билеты от 400 руб. (6+)

2 августа на сцене детского парка «Елмай» на моноспектакле «Жизнь Н...» от Руслана Риманаса можно будет погрузиться в удивительный мир бродячего артиста-клоуна. Дети смогут включиться в сюжет, наполненный выдумками и веселыми интерактивами, а взрослые — окунуться в мир детства и воспоминаний. Начало в 19:00, вход свободный.

3 августа в театре на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц для того, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало показов в 15:00 и 19:00, стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

6 августа Казанский ТЮЗ приглашает на ночную трамвайную прогулку в рамках иммерсивного аудиоспектакля «Мы. Трамвай. Любовь». Две сюжетные линии — одинокого пенсионера Аркадия Ивановича и влюбленных друг в друга Егора и Алины — объединяет любовь. Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, а декорациями становятся виды Казани из его окна. Начало в 23:00, стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

Где послушать музыку

31 июля на фестивале «Jazz в кремле с Ольгой Скепнер» выступит московская группа QASCAD. Концерт пройдет во дворе Присутственных мест Казанского кремля. Начало в 19:00, билеты — от 2000 руб. (6+)

3 августа на набережной озера Кабан состоится фатирник — камерный концерт, где можно будет услышать песни в акустическом формате. Их исполнят певицы Al Su и Elina. Начало в 19:00, вход свободный.

Чем заняться еще

31 июля, 2, 3 и 6 августа в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие». Это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов — от 1000 руб.

31 июля в галерее «Хазинэ» откроется выставка Льва Потягунина «Цвет и линия». В экспозицию войдут более 30 работ художника, отражающие этапы его творчества — от цветных линогравюр серии «Казань» и «Эстония» до черно-белых работ 1960-х и гуашевых пейзажей 1970–1990-х годов. Вход на вернисаж в 16:00 свободный, далее билет можно будет приобрести за 450 руб.

31 июля на набережной озера Кабан поэтесса Луиза Янсуар прочтет лекцию «Что ни город, то хронотоп» о роли времени и места в произведениях. Лекция пройдет на русском и татарском языках. Начало в 18:00, вход свободный.

31 июля на набережной озера Кабан пройдет встреча танцевального проекта на татарском языке «Хрктт — бркт». Вечер будет посвящен групповым фольклорным играм, а приглашенным гостем станет певец, телеведущий Айнур Гараев. Начало в 18:00, вход свободный.

2 августа на территории Центра семьи «Казан» состоится авиационный праздник «Я выбираю небо». На мероприятии будет организована «Аллея профориентации», в которой примут участие предприятия и учебные заведения отрасли. Также в программе: выступление местных артистов, детская зона и различные мастер-классы. Начало в 15:00, вход свободный.

2 и 3 августа в парке Черное озеро пройдет фестиваль «Маркет маркета», где локальные бренды представят декор для дома, дачи и детей, керамику, текстиль, посуду, свечи, технику и гаджеты. Также в программе: мастер-классы, лекции, фудкорт, розыгрыши, диджей-сеты, фото- и детская зона. Специальным гостем станет российский актер и комик Тамби Масаев, который выступит 2 августа в 19:00. Вход по бесплатной регистрации.

Также 2 и 3 августа рядом с футбольным полем экстрим-парка «Урам» расположится «Сникертрак» от «Яндекс Маркета», где пройдут мастер-классы по кастомизации кроссовок. Кроссовки можно будет купить на месте или принести свою пару обуви, купленную на маркетплейсе. Для участия нужна бесплатная регистрация.

3 августа в Stand Up Kazan выступит Салават Дюсангалиев — комик и участник проекта Stand Up на ТНТ. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

Что смотреть в кино

31 июля в кинотеатрах «Синема 5» выйдет в прокат супергеройский фильм «Фантастическая четверка: первые шаги». По сюжету в 1960 году астронавты Рид Ричардс, Сью Шторм, Бен Гримм и Джонни Шторм отправляются в космическую экспедицию, где из-за воздействия космических лучей приобретают сверхчеловеческие способности. В качестве «Фантастической четверки» им предстоит защитить свою планету от космического бога Галактуса и его приспешника Серебряного Серфера. (16+)

31 июля в прокат выходит боди-хоррор «Одно целое». Супруги переживают кризис в отношениях. Они переезжают в уединенный загородный дом, но сталкиваются там с необъяснимым явлением — их тела начинают притягиваться друг к другу. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое. (18+)

В кинотеатрах идут показы российской комедии «Герои анекдотов». Петя с детства обожает анекдоты. Переехав в Москву, он обнаруживает, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его увлечением. Они ссорятся и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь главному герою предстоит решить, как их вернуть в «анекдотичный мир». (16+)

Гузель Ахметгалиева