Глава Кочево остался под домашним арестом

Пермский краевой суд оставил без изменения избранную меру пресечения главе Кочевского округа Александру Юркину. Об этом сообщает Properm.ru. Глава муниципалитета, обвиняющийся в превышении должностных полномочий, останется под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Глава Кочево был задержан 22 июля 2025 года на своем рабочем месте. По версии следствия, господин Юркин и его подчиненные организовали приобретение 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму не менее 56 млн руб. При этом квартиры не отвечали требованиям законодательства, ряд из них имеют дефекты конструкций и непригодны для проживания. Таким образом, были нарушены права детей-сирот на предоставление жилья.

23 июля Дзержинский суд Перми отправил Александра Юркина под домашний арест. Адвокаты просили суд избрать ему более мягкую меру пресечения — в виде подписки о невыезде.