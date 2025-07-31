Реготделение партии «Яблоко» отказалось от участия в выборах в гордуму Ижевска

Региональное отделение партии «Яблоко» не будет принимать участие в осенних выборах в местные парламенты городов Удмуртии, сообщила в Telegram председатель партийной ячейки в регионе Ия Боронина. «По состоянию здоровья пропускаю участие как свое, так и кандидатов от партии в этом году»,— написала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Выборы депутатов гордумы Ижевска пройдут с 12 по 14 сентября. Всего в муниципальном парламенте 35 мест, из них 25 распределяются по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. По данным системы ЦИК РФ на 31 июля, на выборы в муниципальный парламент зарегистрированы списки кандидатов от трех партий: «Единая Россия», КПРФ и «Новые Люди». Заверены списки кандидатов от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), «Родины», «Зеленых» и ЛДПР.

В сентябре также пройдут выборы депутатов в гордумы Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги, а также в Госсовет Удмуртии по двум одномандатным округам.