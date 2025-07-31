Британские школьники и студенты все меньше хотят учить иностранные языки

Школьники в Англии все реже выбирают иностранные языки для сдачи на выпускных экзаменах. Изучение иностранных языковых в британских университетах также заметно сократилось за последние годы. Такие данные приводятся в докладе специалистов британского Института политики в области высшего образования (HEPI).

Как следует из доклада, в 2025 году лишь 3% школьников выбрали для сдачи на выпускных экзаменах A-levels современные иностранные языки. На сдачу экзамена по физкультуре записалось больше школьников, чем на французский, немецкий и классические языки, вместе взятые. С 2014 года 17 британских университетов прекратили преподавание иностранных языков в качестве основного предмета, до этого так же поступили еще в 11 университетах. Набор абитуриентов на отделения языков и регионоведения упал за пять лет на 20%.

Одна из причин ситуации — нехватка преподавателей, набор которых не соответствует планам правительства. В 2024 году удалось обеспечить лишь 43% от необходимого числа таких специалистов. Специалисты HEPI также критикуют принятое в 2004 году правительством Тони Блэра решение отменить обязательное изучение учащимися одного иностранного языка, называют его «худшим решением столетия в области образования» и призывают вернуть обязательный выпускной экзамен по иностранному языку для школьников.

Алена Миклашевская