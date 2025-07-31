В Оренбурге проводят проверку по факту авиационного инцидента с учебным самолетом

Оренбургская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в летном училище по факту авиационного инцидента. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, вечером 30 июля в районе аэродрома Бугуруслан-Северный во время учебного полета курсанта совместно с пилотом-инструктором произошел отказ двигателя на воздушном судне Diamond DA-40. В связи с этим совершена экстренная посадка вне аэродрома. Судно принадлежит Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации.

В результате случившегося у воздушного судна повреждено шасси и винт. Пострадавших нет. Ход и результаты проверки поставлены на контроль Уральской транспортной прокуратуры.

Руфия Кутляева