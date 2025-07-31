Работников «Теплоэнерго» осудили за смерть человека, упавшего в яму с кипятком

Московский районный суд Нижнего Новгорода признал технического директора АО «Теплоэнерго» Сергея Прокофьева, главного инженера Сормовского района тепловых сетей (РТС) Сергея Круглова и мастера участка РТС Вячеслава Балашова виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По данным областной прокуратуры, каждый из них осужден на 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые в гибели нижегородца в промоине (слева направо) Вячеслав Балашов, Сергей Круглов и Сергей Прокофьев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Обвиняемые в гибели нижегородца в промоине (слева направо) Вячеслав Балашов, Сергей Круглов и Сергей Прокофьев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также осужденным на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением эксплуатации тепловых установок и тепловых сетей.

Как писал «Ъ-Приволжье», поводом для возбуждения уголовного дела в отношении работников Теплоэнерго» стала смерть человека, упавшего в яму с горячей водой.

Это произошло в апреле 2022 года — на улице Чехова нижегородец Анатолий Гаврилов на велосипеде провалился в промоину с кипятком, образовавшуюся в результате коммунальной аварии. Он получил ожоги 95% поверхности тела, но смог выбраться из ямы и дойти до шиномонтажа, где работал. Через четыре дня нижегородец скончался в ожоговом центре.

Андрей Репин