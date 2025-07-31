В Самарской области объем госзакупок у малого и среднего бизнеса составил 71,8 млрд рублей

Самарская область вошла в топ-10 регионов РФ по темпам роста закупок у малого и среднего бизнеса. По итогам первого полугодия объем закупок госзаказчиков составил 71,8 млрд руб., сообщает заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Этот объем на 24,1 млрд руб. больше, чем год назад, когда закупки составили 47,7 млрд руб. В качестве поставщиков выступили три тыс. субъектов МСП.

«Напомню, для компаний с госучастием действует обязательная 25-процентная квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Для МСП участие в госзакупках — это стабильный канал сбыта, надежное партнерство, возможности для роста и развития», — обращает внимание Павел Финк.

Руфия Кутляева