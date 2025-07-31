Прибыль предприятий Прикамья снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом

За январь – май 2025 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 178,4 млрд руб., что на 15,2% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по краю 70,4% обследованных предприятий завершили этот период с прибылью. Ее объем в сумме 198,6 млрд руб. на 9,8% ниже показателя января – мая 2024 года. Убыток нерентабельных компаний вырос в 2,1 раза и составил 20,2 млрд руб.

Промышленные предприятия также получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 149,9 млрд руб. Доля прибыльных компаний в промышленности края за отчётный период составила 62,9%, а прибыль по ним – 165 млрд руб. (на 13,1% ниже аналогичного показателя за январь – май 2024 года).