В Уфе демонтировали часть разрушенной стены общежития Кооперативного техникума

На Коммунистической улице в Уфе демонтировали разрушенную стену здания, в котором раньше располагалось общежитие Башкирского кооперативного техникума, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

«Нависающие конструкции, которые представляли угрозу безопасности людей, демонтированы. Последующее устранение поврежденной части здания теперь лежит на собственнике»,— отметили в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Уфа», стена выявленного объекта культурного наследия обрушилась вчера вечером. В ЧП никто не пострадал. По факту инцидента прокуратура Башкирии и управление СКР по республике проводят проверки.

Здание не эксплуатировалось с 2024 года. Его владельцами являются Башкирский кооперативный техникум и Башкирский республиканский союз потребительских обществ (Башпотребсоюз).

Венера Хисамова