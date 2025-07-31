Верховный суд счел самооборону с ножом законной при нападении с дубинками

Верховный суд признал правомерным использование для самозащиты ножа, если совершено нападение с дубинками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на определение судебной коллегии.

Речь идет об уголовном деле, по которому мужчину признали виновным в убийстве и покушении на убийство. Он ударил ножом двух человек, которые ворвались в его дом. По материалам дела, обвиняемый применил нож после того, как нападавшие избили его резиновыми дубинками.

Первая инстанция признала хозяина дома виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Суд счел, что меры самообороны были несоразмерны угрозе. Апелляционный суд отменил приговор и признал действия фигуранта умышленным преступлением. Вердикт гласил, что угрозы жизни хозяина дома не было.

Верховный суд отменил решение апелляционного суда. В высшей инстанции считают, что демонстрация оружия и предметов, используемых в качестве оружия, подтверждает угрозу жизни. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.