УК промпарков в Самарской области заняла шестое место в рейтинге по средней рентабельности

Управляющая компания промпарков Самарской области АО «ПромПарки» вошла в топ-20 по вкладу в экономику региона и страны, заняв шестое место в рейтинге по показателю средней рентабельности. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: http://sv-bob.livejournal.com Фото: http://sv-bob.livejournal.com

В министерстве уточняют, что аналитический центр «Эксперт» оценил по итогам 2024 года эффективность работы компаний, управляющих преференциальными инвестиционными площадками.

Сеть государственных парков Самарской области включает пять площадок: индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», «Самара», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».

Руфия Кутляева