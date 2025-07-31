Завершен ремонт моста через Уршак на трассе Уфа — Оренбург

Ремонт моста через реку Уршак на трассе Уфа — Оренбург завершили на две недели раньше запланированного срока, сообщила сегодня министр транспорта Башкирии Любовь Минакова в Telegram-канале.

«Сегодня запустили движение по всем полосам обновленной переправы. Работы на проезжей части заняли 58 дней вместо предполагаемых 72. Чтобы ускорить ремонт, подрядчики работали круглосуточно, без выходных и праздников»,— написала она.

Ремонт под мостом продолжится, но движение по проезжей части перекрывать не будут, сообщила госпожа Минакова. Она добавила, что по отремонтированному искусственному сооружению ежедневно проезжает до 40 тыс. машин.

Мост ввели в эксплуатацию в 1980 году. В 2023 году специалисты при его обследовании выявили трещины, проблемы с водоотводом и недостатки дорожного покрытия. ФКУ «Приуралье» в этом году заключило контракт на ремонт моста с ООО «Югстроймонтаж 26». Цена контракта составила около 160 млн руб.

Венера Хисамова