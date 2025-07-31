ЦБ установит срок для замены карт Visa и Mastercard

Срочной замены карт международных платежных систем (МПС) не требуется, сообщили в Банке России. Однако будет установлен срок, после которого российские банки прекратят обслуживание этих карт, пояснили РБК в пресс-службе регулятора.

Продление срока действия карт МПС, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой для обеспечения удобства пользователей. Однако, по данным Центробанка, доля таких карт уменьшается, и многие клиенты уже заменили их на отечественные аналоги.

Представитель ЦБ отметил, что новые сроки будут разумными и дадут банкам время для замены карт МПС на карты «Мир». В пресс-службе добавили, что клиентам не нужно предпринимать никаких действий, поскольку банки своевременно предоставят всю необходимую информацию. Карты МПС продолжат работать в обычном режиме, но при желании их можно заменить на карты «Мир».