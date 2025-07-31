Стоимость десятка яиц в Удмуртии возросла на 1,14% за последнюю неделю

Средняя стоимость десятка яиц за последнюю неделю в Удмуртии возросла на 1,14% и составила 68,99 руб, следует из данных Удмуртстата. Цена на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности не изменилась: средняя стоимость продукта на конец июля — 83,54 руб. за 1 л. Средние цены на сливочное масло и водку за неделю сократились на 0,54 и 0,4%, до 1,06 тыс. руб. за 1 кг и 795,7 руб. за 1 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средняя цена 1 л бензина марки АИ-95 выросла до 61,73 руб., прибавив за прошлую неделю 15 коп. Также выросло в цене топливо марки АИ-92, достигнув 57,11 руб. (+0,4 коп.). Стоимость бензина марок АИ-98 и не изменилась: в среднем 87,01 за 1 л. дизельное топливо подорожало на 0,5 коп., до 70,04 руб. за 1 литр.