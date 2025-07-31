В Самаре на месте снесенного здания детского сада «Петушок» построят высотку

В Самаре на месте снесенного корпуса бывшего детского сада «Петушок» построят 8-этажный дом, сообщил зампредседателя совета депутатов Октябрьского района Дмитрий Асеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Против сноса здания на ул. Промышленности, 317 выступали местные жители. Объект принадлежал заводу «Металлист», но в 1998 году перешел в собственность ООО «Профимаркет». В 2021 году горожане предложили восстановить «Петушок» из-за дефицита мест в других детсадах. Самарцы обратились в приемную губернатора Дмитрия Азарова, после чего чиновники обещали разобраться в ситуации. Они выяснили, что у собственника земли, на которой располагается здание, нет разрешения на строительство каких-либо объектов на территории. В администрации города уверили, что строительство не будет вестись до принятия окончательного решения совместно с горожанами. В апреле 2023 года чиновники пришли к выводу, что реконструкция здания стоит дороже строительства нового дошкольного учреждения, решение о восстановлении детского сада было признано нецелесообразным. В том же году компания уведомила департамент градостроительства Самары о сносе здания.

По данным Михаила Асеева, теперь же на территории планируется строительство 8-этажного жилого дома общей площадью 4760,3 кв. м. Застройщиком выступает ООО «СЗ “Арктик”». По информации «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Антону Корпачеву и Наилю Идиятуллину.

Сабрина Самедова