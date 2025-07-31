В Крыму предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

В Крыму возможны сбои в работе мобильного интернета, это связано с принимаемыми мерами по обеспечению безопасности. Такое заявление сделал местный оператор «Волна». С неполадками также сталкиваются абоненты других операторов.

«Сегодня могут быть кратковременные сбои мобильного интернета, — сказано в сообщении «Волны» в соцсети. — Это не связано с работой оператора или покрытием». Указывается, что региональное Министерство внутренней политики, информации и связи еще в декабре предупреждало, что «возможны кратковременные отключения мобильного интернета».

Оператор «Волна» добавил, что «это временные меры для вашей безопасности», и заверил, что прилагает «усилия, чтобы снизить дискомфорт». ТАСС передает, что «неполадки наблюдаются на территории республики примерно с 8:40 мск». Сообщается, что доступа в интернет с мобильных устройств нет у абонентов «ВИН мобайл» и других операторов.