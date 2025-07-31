Лукашенко призвал к мобилизации в мирное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости «военной мобилизации» в правительстве и дипломатических миссиях. При этом, подчеркнул он, страна находится в очень трудном, но мирном периоде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация»,— сказал господин Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий в Минске (цитата по БелТа).

Белорусский лидер отметил, что текущий год и последующий будут очень сложными. «Давление и требования будут только повышаться»,— добавил он.

Основной задачей власти господин Лукашенко назвал удержание экономики республики, что, по его словам, будет особенно непросто из-за нестабильности на международных рынках и глобальных экономических трудностей. «Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать»,— заключил президент.