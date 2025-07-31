В Самарской области суд обязал власти привести в норму обрушенную береговую полосу

Суд удовлетворил заявление прокуратуры о признании бездействия администрации Ставропольского района незаконным из-за обрушения берега Куйбышевского водохранилища. Администрацию обязали разработать проектно-сметную документацию по инженерной защите территории и объектов в границах СНТ «Берег-2» от негативного воздействия вод до 31 марта 2026 года. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура Ставропольского района во время проверки установила, что береговая полоса водоема на южной окраине поселка Луначарский имеет существенные разрушения и нуждается в проведении работ по ее укреплению. Протяженность берега составляет 1100 м. Однако местные власти не приняли мер «по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия» и «по недопущению обрушения берега водохранилища и прилегающих домовладений».

Решение суда не вступило в законную силу. Районная прокуратура взяла на контроль фактическое устранение нарушений.

Руфия Кутляева