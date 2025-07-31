Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех соглашений

Москва и Дамаск договорились проанализировать все соглашения между двумя странами. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани в Москве.

«Мы условились провести инвентаризацию всех имеющихся соглашений»,— сказал глава российского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

По словам господина Лаврова, была достигнута договоренность ускорить назначение сопредседателя двусторонней межправительственной торгово-экономической комиссии со стороны Дамаска. Он указал, что как только сирийская часть этого механизма будет сформирована, страны попросят этот межправительственный орган заняться рассмотрением всех имеющихся соглашений и контрактов, чтобы найти взаимоприемлемые пути участия России в содействии и восстановлении сирийской экономики.

Сегодня главы МИДов России и Сирии провели переговоры в Москве. Асаад аш-Шибани подтвердил настрой новой сирийской администрации продолжать сотрудничество с РФ, назвав состоявшуюся встречу «новой страницей истории» отношений двух стран. Сергей Лавров назвал встречу полезной и заявил, что стороны договорились продолжить контакты.

17 июля российский МИД выразил обеспокоенность резким обострением обстановки в Сирии, где прошли столкновения между друзами, бедуинами и правительственными силами. В защиту друзов выступил Израиль и нанес удары по Сирии, в том числе по зданию Генштаба в Дамаске. Стороны при посредничестве США достигли соглашения о прекращении огня. На этой неделе глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Анастасия Домбицкая