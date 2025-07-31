В Ульяновской области министерству имущественных отношений добавят цифру

С первого сентября запланировано переименование министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области в министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития. Об этом говорится в проекте указа губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект размещен в четверг, 31 июля, на странице общественной и антикоррупционной экспертизы официального интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области. Согласно документу, вместе с изменением названия министерству передаются функции по осуществлению цифрового развития региона, связи и информационно-телекоммуникационных технологий, а также организации и обеспечения условий предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». Непосредственно эти функции будет осуществлять планируемое к передаче в подведомственность министерству ОГКУ «Правительство для граждан» (Корпорация развития интернет-технологий), вместе с которым будет передано и соответствующее бюджетное финансирование.

Напомним, переименование и расширение функционала министерства происходит в соответствии с планами реорганизации структуры облправительства региона, которые озвучил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в марте этого года, отмечая, что «жизнь ставит новые задачи». В правительстве региона поясняли, что расширение функционала министерства необходимо в связи с внедрением в сферу градостроительства и имущественных отношений цифровых технологий.

В соответствии с планом реорганизации, с начала мая руководить министерством был поставлен Олег Ягфаров, до этого курировавший цифровизацию в статусе министра. Михаил Додин, до этого момента занимавший пост министра, стал первым заместителем министра. Заместитель министра Александр Таушкин, курировавший самую проблемную сферу — градостроительство и имущественные отношения, был уволен, а в конце мая —арестован по обвинению в мошенничестве с выплатами за привлечение контрактников на СВО.

Сергей Титов, Ульяновск