Суд в Кумертау рассмотрит уголовное дело о стрельбе на остановке

Мелеузовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Дело передано в суд.

По данным «Ъ-Уфа», это гражданин Азербайджана.

Следствие установило, что 30 июля 2024 года обвиняемый возле остановки общественного транспорта по Шоссейной улице в Кумертау из-за возникшего ранее конфликта угрожал убийством знакомому, ткнул его охолощенным пистолетом в голову и нажал на курок. Потерпевший получил телесные повреждения.

Суд по ходатайству следователя заключил фигуранта уголовного дела под стражу. Ранее его судили за незаконное проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество.

Майя Иванова