Жительница Казани смогла получить маткапитал после вмешательства прокуратуры

32-летняя жительница столицы Татарстана, которая получила гражданство России в Кишиневе, смогла добиться получения маткапитала только после вмешательства региональной прокуратуры.

Социальный фонд Республики Татарстан несколько раз отказал жительнице Казани в получении маткапитала, мотивируя это тем, что у женщины отсутствовало российское гражданство на момент рождения ребенка, после чего женщина обратилась в прокуратуру, которая провела проверку и выяснила, что гражданство у женщины было оформлено еще в 2007 году через посольство РФ в Кишиневе.

После обращения в прокуратуру Приволжского района Казани ситуацию пересмотрели, и семья получила положенные по закону 912 тыс. руб. В надзорном ведомстве подчеркнули, что ведомство продолжает контролировать соблюдение прав граждан при реализации социальных выплат.

Динара Шакирова