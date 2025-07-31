«Аэрофлот» с августа возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Тегеран

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) объявил о возобновлении регулярных полетов между Москвой и Тегераном. Первые рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам. Об этом говорится в Telegram-канале авиакомпании.

С 12 сентября, уточнил авиаперевозчик, из Москвы в Тегеран будут летать два раза в неделю по средам и пятницам. Полеты будет выполнять лайнер Airbus A321.

На сайте «Аэрофлота» уже можно купить билеты на ближайший рейс в 22:50 мск 6 августа из аэропорта Шереметьево. Цена билета — от 20,7 тыс. руб. «Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, которая на данный момент летает в Тегеран.