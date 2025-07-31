Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области произошел сбой в работе мобильного интернета и связи

Днем в четверг в Самарской области и ряде других регионов России зафиксированы сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов. По информации сервиса Downdetector, поступают жалобы на перебои со связью и мобильным интернетом от абонентов МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечаются проблемы с вызовом такси, доступом к банковским приложениям и использованием мессенджеров. Также с перебоями работают сервисы доставки.

Основные сетевые магазины работают в обычном режиме. В мелких торговых точках просят производить оплату наличными.

Андрей Сазонов