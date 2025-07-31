Бизнесмен оштрафован за незаконный ремонт здания-памятника в центре Уфы

Кировский райсуд Уфы оштрафовал предпринимателя Алексея Шоста на 20 тыс. руб. за проведение строительных работ без разрешения госоргана охраны объектов культурного наследия (ст. 7.14 КоАП РФ), следует из постановления суда.

Согласно материалам дела, проверку о возможном нарушении ФЗ «Об объектах культурного наследия» проводила районная прокуратура. Она установила, что арендатор, планировавший разместить кафе на первом этаже объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный» на улице Ленина, не обратился в Башкультнаследие с заявлением о выдаче разрешения на проведение работ. Проектная документация в ведомство также не направлялась.

Суд установил, что бизнесмен «мог, но не исполнил в полной мере свои обязанности, хотя имел возможность соблюдения и должен был соблюдать требования сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия».

Предприниматель признал вину.

Венера Хисамова