В Башкирии число вакансий курьеров выросло за год на 44%

Башкирия стала лидером среди регионов по росту вакансий для курьеров во втором квартале этого года. За год число открытых вакансий увеличилось на 44%, сообщает Авито Работа. Средние зарплатные предложения для курьеров в республике варьируются от 110 тыс. до 140 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заметно выросло количество вакансий курьеров также в Ленинградской области (+41%), в Москве (+27%), Калининградской (+23%) и Псковской областях (+22%).

Чаще всего во втором квартале к услугам курьеров обращались в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Стоимость курьерских услуг на платформе в среднем составляет от 250 руб. до 1,5 тыс. руб. в зависимости от региона, срочности выполнения заказа и веса отправления.

Больше всего интересовались вакансиями курьера жители Пензенской области, где число запросов контактов работодателей выросло за год на 50%. Средние предлагаемые зарплаты курьеров в этом регионе варьируются от 90 тыс. до 120 тыс. руб. в месяц.

В Красноярском крае и Новосибирской области стали интересоваться вакансией курьера на 41% чаще. В первом регионе соискателям предлагали 90–120 тыс. руб. в месяц, во втором 100–130 тыс. руб. в месяц.

Кандидаты в Ставропольском крае и Ярославской области стали запрашивать контакты работодателей на 36% чаще, чем в прошлом году. Зарплатные предложения составляют в среднем 100–130 тыс. руб. в месяц для обоих субъектов.

Майя Иванова