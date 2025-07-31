Около 100 тысяч работающих пенсионеров в Удмуртии получат прибавку к пенсии

Около 100 тыс. официально трудоустроенных пенсионеров в Удмуртии получат прибавку к страховым пенсиям с 1 августа: будет проведен ежегодный беззаявительный перерасчет, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Максимальная прибавка к пенсии составит три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) и будет зависеть от размера официальной зарплаты. Также будет произведен перерасчет пенсий по потере кормильца, если не все страховые взносы, начисленные за работу родственника, были учтены на день ее назначения.