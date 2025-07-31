Консервацией церкви в Чердынском округе займется компания из Новосибирска

Победителем аукциона на право выполнения работ по консервации объекта культурного наследия «Церковь Рождества Христова», расположенного в селе Искор Чердынского округа, признано ООО «РК Авангард». Стоимость контракта составит 18 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агентство по делам архивов Пермского края Фото: Агентство по делам архивов Пермского края

Подрядчик должен обследовать и укрепить фундамент, кровлю и установить вентиляцию. К работам требуется приступить 26 февраля 2026 года, завершить — 25 августа 2026 года.

Каменная церковь Рождества Христова в селе Искор возведена в 1783–1793 годах взамен деревянной. Она состоит из односветного куба (собственно храма), пятигранной апсиды и низкой трапезной. Как сообщается на сайте Пермской художественной галереи, храм пытались закрыть в 1936 году, но отменили это решение в 1937-м, однако службы были приостановлены до 1944 года. Окончательно храм для богослужений был закрыт в 1967 году. В 2003 году церковь передали мужскому Стефановскому монастырю. Спустя четыре года церковь была закрыта, насельники монастыря уехали. В настоящее время она закрыта и разрушается.

ООО «РК Авангард» зарегистрировано в июле 2020 года в Новосибирске. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов. Выручка за 2024 год составила 127 млн руб. Компания участвовала в роли поставщика в 43 государственных закупках на сумму 1,6 млрд руб.