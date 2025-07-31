Глава МИД Сирии указал на моменты, осложняющие отношения Москвы и Дамаска

Новое сирийское руководство заинтересовано в выстраивании взаимоуважительного сотрудничества с Россией. Об этом министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, обратив внимание, что в настоящее время есть моменты, которые осложняют отношения двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность построить единую сильную Сирию,— сказал господин аш-Шибани на пресс-конференции (цитата по ТАСС). — И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была с нами на этом пути».

«Отношения между российским и сирийским народами имеют исторический характер, но, конечно, есть ряд моментов, которые определяют и осложняют эти отношения»,— указал он.

Это первая официальная встреча министров иностранных дел России и Сирии в российской столице. О визите сирийского министра сообщала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В апреле министр экономики и промышленности временного правительства Сирии Нидал аш-Шаар говорил, что в Дамаске рассчитывают на всестороннее сотрудничество с Москвой. Он говорил, что важность сотрудничества России и Сирии обусловлена политическими и техническими причинами. При этом он отмечал, что эти отношения должны быть всесторонними и сбалансированными.

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. В провинции Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, а в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа говорил, что сирийские власти ведут переговоры о новых соглашениях с Россией. На повестке в том числе стоит вопрос военного присутствия России в Сирии.

Анастасия Домбицкая