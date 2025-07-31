В Башкирии предложили инвестировать 156 млн рублей в выращивание картофеля

Корпорация развития Башкирии презентовала бизнес-проект по выращиванию картофеля и строительству овощехранилища в Салаватском районе. Предварительно объем вложений оценивается в 156,5 млн руб., в которые нужно будет направить на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, закупку оборудования и транспорта.

По данным Корпорации, в регионе необходимо увеличить число производителей семенного картофеля, так как основная его часть поставляется из соседних субъектов. Актуально и создание нового овощехранилища, которое будет сдаваться в аренду другим овощеводам, пояснил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

Для размещения производства специалисты подобрали две площадки, которые подходят для строительства овощехранилища и выращивания картофеля: в Мурсалимскинском сельсовете и в селе Ишимбаево Салаватского района. Проект сможет претендовать на статус приоритетного, инвестор получит земельный участок в аренду без торгов, налоговые льготы и субсидию на возмещение части затрат.

Чистый дисконтированный доход эксперты оценивают в 20,5 млн руб., срок окупаемости составит 5,1 года, на предприятии создадут 18 рабочих мест.

Необходимо возвести овощехранилище площадью 1,5 тыс. кв. м и гараж площадью 300 кв. м. Планируемый срок строительства — год. Посевная площадь составит 50 га. Инвестор сможет производить 1 тыс. тонн картофеля в год.

Майя Иванова