В процессе над Станиславом Словиковским зачитали показания свидетельницы

Мировой суд Железнодорожного района Екатеринбурга продолжил рассмотрение дела в отношении известного клубного деятеля Станислава Словиковского, которому вменяется ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Словиковский на заседании суда

Фото: Артем Путилов Станислав Словиковский на заседании суда

Фото: Артем Путилов

Причиной возбуждения уголовного дела стали две фотографии в тематическом telegram-канале, где выходили анонсы планируемых вечеринок. По словам Станислава Словиковского, следователи приняли головной убор из двух веток на голове одной из модели за терновый венок. На второй фотографии фоновую железную арматуру посчитали за крест.

Ранее слушания неоднократно переносилось, поскольку обвиняемый не являлся в суд из-за болезни.

На заседании гособвинитель потребовал прочитать показания свидетеля со стороны обвинения — модели и танцовщицы, которая позировала для фото. Пригласить ее в суд приставы не смогли, поскольку она уже не проживает по адресу, указанному в протоколе.

По словам свидетельницы, зафиксированным в проколе, она не знала, что фотографии с ней используются в telegram-канале, у нее не было намерений оскорбить чувства верующих и претензий к Станиславу Словиковскому она не имеет.

Затем прокурор указал на то, что представители ФСБ доказали факт причастности подсудимого к администрированию telegram-канала. В связи с этим суд решил запросить документы, содержащие сведения об абонентских номерах, находящихся в пользовании Станислава Словиковского.

Сторона защиты подала ходатайство о введении в процесс нового свидетеля — маму подсудимого. Следующее заседание назначено на 1 августа.

Господин Словиковский от комментариев воздержался.

Подробнее об уголовном деле — в материале «СКР разглядывает фотографии»

Артем Путилов