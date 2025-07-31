В пензенском Заречном благоустроят кладбище за 720 тыс. рублей

В Заречном Пензенской области собираются благоустроить муниципальное кладбище. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В рамках объявленного администрацией Заречного тендера начальная стоимость контракта составляет 720,4 тыс. руб. Денежные средства на работы выделят из бюджета ЗАТО г. Заречный.

Подрядчику предстоит отремонтировать асфальтобетонное покрытие, а также обустроить специальные площадки под воду. Работы необходимо выполнить в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта. Победителя объявят 8 августа этого года.

Павел Фролов