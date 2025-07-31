Прокуратура добилась обеспечения саратовского инвалида средствами реабилитации

Прокуратура Новобурасского района Саратовской области добилась обеспечения инвалида техническими средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жительницы Новобурасского района прокуратура выяснила, что ее 54-летний сын является инвалидом первой группы, ему требуются технические средства реабилитации по медицинским показаниям и на основании разработанной программы. При этом региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ долгое время бездействовало в части обеспечения мужчины средствами реабилитации.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура подала иск в суд в защиту нарушенных прав инвалида. Суд поддержал требования надзорного ведомства, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. Прокуратура района проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов