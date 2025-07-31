Глава «Росатома» сообщил о желании Нижегородской области построить АЭС

Нижегородская область хотела бы разместить атомную электростанцию на своей территории. Об этом глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика». Также, по его словам, АЭС хочет получить Башкирия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (слева) и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (в центре) на церемонии открытия Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (слева) и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (в центре) на церемонии открытия Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Не все вопросы еще урегулированы на региональном уровне»,— сообщил господин Лихачев (цитата по «Интерфаксу»). Он также отметил, что вопрос требует согласования на уровне регуляторов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2006 году нижегородские власти начали рассматривать вопрос строительства АЭС на территории региона. Тогда министр инвестиционной политики Нижегородской области Дмитрий Сватковский обосновывал это тем, что «энергомощностей в регионе хватит на ближайшие два года».

В 2007 году, будучи главой «Росатома», Сергей Кириенко сообщил, что закладка атомной электростанции в Нижегородской области должна начаться в 2011 году, а сам проект включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Сначала АЭС предлагалось построить в Уренском районе, потом — в Навашинском районе.

Сроки строительства неоднократно переносились. В 2017 году правительство РФ анонсировало ввод Нижегородской АЭС к 2035 году.

Андрей Репин