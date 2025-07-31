Жительницу пензенского Кузнецка обеспечили лекарством благодаря прокуратуре

Жительницу Кузнецка Пензенской области обеспечили необходимым лекарством после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению 32-летней женщины, которая страдает хроническим аутоиммунным заболеванием, прокуратура Кузнецка выяснила, что ГБУЗ «Кузнецкая районная больница» своевременно не организовала закупку лекарства для лечения пациентов с указанным диагнозом. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе минздрава Пензенской области.

В итоге заявительнице выдали необходимый лекарственный препарат. Должностное лицо ГБУЗ «Кузнецкая районная больница» привлекли к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов