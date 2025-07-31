В Башкирии на фоне демографического кризиса продолжается отток населения из сел

Численность сельского населения Башкирии продолжает сокращаться, следует из региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». На начало 2024 года в республике в селах проживали 1,5 млн человек, их доля в численности населения составила 37,4%. За 2023 год число проживающих в селах уменьшилось на 15,3 тыс. человек: за счет естественной убыли — на 7,2 тыс. человек, за счет миграции — на 8,1 тыс.

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Численность городского населения на начало прошлого года превысила 2,5 млн человек, за год увеличившись на 2 тыс. — в основном за счет миграционного прироста, отмечают авторы программы. Доля городских жителей составила 62,6%.

На начало 2024 года в республике проживало более 2,3 млн людей трудоспособного возраста, их доля от общей численности населения составила 57,4%. В регионе проживало 249,4 тыс. инвалидов, их доля в структуре населения составила 6%.

«При этом в 2014–2022 годах наблюдается тенденция к снижению численности инвалидов, однако уже в 2023 году численность инвалидов растет — более чем на 5 тыс. человек»,— говорится в программе.

На 1 январе 2025 года в регионе проживало 4042,3 тыс. человек. За год численность населения сократилась на 22 тыс.

Наталья Балыкова