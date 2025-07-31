В США из-за турбулентности на борту самолета пострадали 25 человек

Самолет Airbus A330-900 авиакомпании Delta Air Lines столкнулся с сильной турбулентностью во время полета из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. Пилот решил совершить вынужденную посадку. 25 человек, находившиеся на борту, госпитализированы, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Воздушное судно было перенаправлено в международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол (штат Миннесота). По словам представителя аэропорта, самолет сел около 19:25 по местному времени (03:25 мск). Он подтвердил CNN, что причиной посадки стала турбулентность, которая привела к травмам на борту.

По прибытии пассажиров встретила медицинская бригада. Всего на борту находились 275 человек и 13 членов экипажа.