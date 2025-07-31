Супругам из Москвы дали 15 и 17 лет колонии за планирование диверсий

Мосгорсуд приговорил двух жителей Москвы, мужа и жену, к 15 и 17 годам лишения свободы. Они осуждены за совершение государственной измены и будут отбывать срок в колониях строгого и общего режима. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Граждане РФ были задержаны весной прошлого года. В заявлении утверждается, что супруги собирали по заданию украинской разведки сведения о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, Генштаба ВС РФ и Росгвардии.

По данным ФСБ, фигуранты также передавали украинской стороне персональные данные правоохранителей, судей и военных комиссариатов. В канун Дня Победы в мае 2024 года супруги планировали совершить диверсии в Москве и затем скрыться на Украине, следует из пресс-релиза. Приговор в законную силу не вступил.