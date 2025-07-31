Рост экономики Нижегородской области обеспечивают ОПК и высокие технологии

Индекс физического объема (ИФО) внутреннего регионального продукта Нижегородской области в 2020-2024 годах составил 119,2%. По итогам пяти месяцев текущего года этот показатель составил 102,4%. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил, выступая перед депутатами областного заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в нижегородской промышленности ИФО в январе-мае составил 105,3%. Рост экономики обеспечивают предприятия ОПК, импортозамещение и высокотехнологичные сектора. Они компенсируют замедление в других отраслях, связанные с высокими процентными ставками, сокращением льготных кредитных программ и текущей рыночной конъюнктурой.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году ИФО ВРП в Нижегородской области составил 103,3%.

В июне текущего года на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Глеб Никитин говорил о том, что региональные власти прогнозируют замедление роста ВРП до 1,5-2% к концу года и это будет «очень неплохой результат». По его словам, в 2025 году снижение прибыли идет практически во всех отраслях.

Андрей Репин