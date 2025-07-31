В Марксе суд огласил приговор в отношении врача за смерть пациента

В Марксе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 65-летнего анестезиолога-реаниматолога ГУЗ СО «Марксовская РБ» по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 30 августа позапрошлого года фигурант проводил предоперационный осмотр 78-летнего пациента и ввел ему лекарство. Во время этих действий он произвел переразгибание шейного отдела позвоночника, в результате чего пациент вскоре умер. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила врачебную ошибку.

Фигурант не признал вину. По решению суда он получил 2,5 года ограничения свободы. Также ему запрещено в течение трех лет заниматься медицинской деятельностью.

Павел Фролов