Губернатор сообщил от отмене режима «воздушная опасность» в Пензе

В Пензе отменили режим «воздушная опасность». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам господина Мельниченко, после сигнала можно выходить на улицу из укрытий, к работе возвращается общественный транспорт. При этом губернатор отметил, что все еще действуют ограничения мобильного интернета, а также режим «беспилотная опасность».

Ранее сегодня в Пензе объявили режим «воздушная опасность», Олег Мельниченко призвал граждан укрыться в безопасных местах. До этого губернатор подчеркнул, что БПЛА ударили по одному из пензенских промышленных предприятий, там произошло возгорание.

Павел Фролов