Выручка АО «Чепецкий механический завод» возросла на 4,7% в первом квартале

Выручка АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) составила в первом квартале 4,9 млрд руб., что на 4,7% больше, чем годом ранее, следует из отчета о финансовых результатах глазовского предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль ЧМЗ квартал к кварталу уменьшилась на 77,2%, до 161,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Стерхова Фото: Юлия Стерхова

Напомним, в 2024 году ЧМЗ нарастил выручку с 23,4 до 25 млрд руб. Чистая прибыль глазовского предприятия при этом сократилась год к году на 37,2%, до 2 млрд руб.

ЧМЗ входит в контур управления топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Основное направление деятельности предприятия — производство циркониевых оболочек для тепловыделяющих элементов, из которых формируются кассеты ядерного топлива. Генеральным директором ЧМЗ является Сергей Чинейкин. Как указано на «СПАРК-Интерфакс», к дочерним компаниям ЧМЗ относятся три ООО — «Прибор-сервис», «Санаторий-профилакторий Чепца» и «Энергоремонт». Глазовское предприятие было создано в 1946 году для организации производства урана на базе завода №544.