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«Россети Тюмень» направили более 16 млн на летний отдых детей сотрудников

«Россети Тюмень» подвели итоги ежегодной детской оздоровительной кампании. На организацию летнего отдыха школьников в этом году электросетевая компания направила более 16 млн рублей.

В корпоративном лагере на базе санаторного оздоровительно-образовательного центра «Серебряный бор» отдохнули 250 детей работников компании. Для ребят в возрасте от 7 до 16 лет из Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа была подготовлена насыщенная программа из образовательных, спортивных, творческих и профориентационных мероприятий. Школьники познакомились с энергетическими профессиями и корпоративными ценностями компании, в которой работают их родители. Также детям напомнили правила электробезопасности и основные принципы энергосбережения, а в конце смены вручили памятные подарки.

Организация детского отдыха – неотъемлемая часть соцполитики «Россети Тюмень», реализуемой в партнерстве с профсоюзом. Летняя энергетическая смена повышает интерес детей и подростков к электроэнергетике и способствует выбору этой сферы в качестве будущей профессии.

АО «Россети Тюмень»

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