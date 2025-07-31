В Тольятти и Самаре два дня работала делегация генконсульства КНР в Казани

На протяжении двух дней в Тольятти и Самаре работала делегация генконсульства КНР в Казани. Программа включала посещение учреждений образования, науки, культуры, встречи с бизнес-сообществом, презентацию туристического потенциала нашего региона. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам главы региона, в среду, 30 июля, с делегацией обсудили вопросы развития сотрудничества Самарской области и Китая в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах. Также рассмотрели возможности увеличения экспортно-импортных поставок продукции промышленного и агропромышленного комплекса.

«У нашего региона богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве. Непременно продолжим эту работу. Рассказал китайским коллегам и о Международном форуме «Россия — спортивная держава», который примет наш регион в ноябре», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева